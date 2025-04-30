ua en ru
Ср, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Харкові - масштабні пожежі і руйнування через ворожий удар: ДСНС показала кадри з місця

Харків, Середа 30 квітня 2025 02:38
UA EN RU
У Харкові - масштабні пожежі і руйнування через ворожий удар: ДСНС показала кадри з місця Фото: наслідки дронового удару по Харкову 29 квітня (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові фіксуються сильні пожежі у кількох районах міста після російської дронової атаки 29 квітня ввечері. Кількість постраждалих, за уточненими даними, склала 38 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Надзвичайник поінформували, що у Харкові "зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі". Також були оприлюднені кадри з ліквідації наслідків обстрілу.

Крім того, передали в ДСНС, у різних частинах Харкова виникло десять пожеж.

У Службі розповіли, що ворожа нічна атака дронами спричинила масштабні пожежі та руйнування у Харкові.

"За попередніми даними, постраждали 38 осіб. На місці працюють рятувальники, медики, поліція, волонтери та комунальні служби", - повідомили в ДСНС.

Надзвичайники додали, що тривають роботи з ліквідації пожеж, а також "розбір завалів і допомога постраждалим попри небезпеку повторних ударів з боку росіян".

Удар дронів по Харкову 29 квітня

Нагадаємо вчора ввечері у Харкові пролунала серія вибухів на тлі дронової атаки. У місті фіксувалися "прильоти", з'явилася інформація про постраждалих, кількість яких зростала.

В Харківський обласній прокуратурі розповіли, що через обстріл були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки, підприємства, а також дві лікарні міста Харків.

Зазначалося, що загалом під ударом були цівільні об'єкти у чотирьох районах: Слобідському, Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському.

За словами начальника управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартака Борисенка, для атаки ворог застосовував БПЛА "Гєрань-2". Він також поінформував, що медична допомога була надала 30 цивільним особам.

Своєю чергою глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у місті серед постраждалих є 5-річна дівчинка, 16-річний хлопець та 24-річна вагітна жінка

Він також повідомив, що загалом кількість постраждалих через дронову атаку зросла до 38 осіб, і що були госпіталізовані 4 людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Харків Пожежа Атака дронів
NEWS
Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисяч гривень
Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисяч гривень
DAILY
100 днів хаосу. Як Трамп змінює правила гри для Америки та світу
Роман Кот, Мілан Лєліч 100 днів хаосу. Як Трамп змінює правила гри для Америки та світу