У Харкові люди у військовій формі напали на велосипедиста. Поліція розпочала перевірку

У соцмережах поширилося відео, на якому в Харкові люди у військовій формі напали на велосипедиста, який їхав тротуаром. Поліція проводить перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків" .

Тelegram-канал "Типичное ХТЗ" оприлюднив відео, на якому люди у військовій формі скинули на землю велосипедиста, який їхав тротуаром біля багатоповерхівки. Вони перегородили йому дорогу двома авто та змусили завантажити велосипед до мікроавтобуса.

За інформацією видання, ТЦК зараз вивчають відео та встановлюють можливих учасників та причини подій. Поліція також розпочала перевірку. Повідомляється, попередньо відомо, що на відео зафіксували другу зустріч чоловіка та людей у формі. Під час першої він намагався втекти від них на велосипеді.

Речниця поліції Харківщини Альона Соболевська каже, що чоловіка доставили у райвідділ. Виявилося, що він перебуває у розшуку, як той, хто самовільно залишив військову частину.