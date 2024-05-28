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У Харкові за ДНК дитини ідентифікували батька, який загинув під час удару по "Епіцентру"

Фото: штаб слідчого управління біля "Епіцентру" (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Олександр Білоус

Поліція ідентифікувала тіло 38-річного чоловіка, який загинув під час бомбового удару російської армії по "Епіцентру", за ДНК його восьмирічного сина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області у Facebook.

"Тіло загиблого ідентифікували сьогодні вночі по аналізу ДНК, який відібрали у хлопчика", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в прес-службі, дитина з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету, 26 травня. Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботи. Почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції.

За даними поліції 38-річний Олександр працював у супермаркеті та загинув 25 травня, коли росіяни вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня дві авіабомби.

Станом на 06:00 ранку з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають повідомили в прес-службі.

 

Нагадаємо, 25 травня близько 16:00 російська армія завдала бомбових ударів по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, після чого виникла велика пожежа. Більш детально про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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