У Харкові чоловік ударив кастетом працівника ТЦК, той стріляв у відповідь

Правоохоронці повідомили, що у соціальних мережах поширюються відео, на яких зафіксовано побиття цивільних громадян працівниками ТЦК та СП без зазначення передумов конфлікту. Працівники поліції наголосили, що наразі встановлюють всі обставини події.

"За попередньою інформацією, під час проведення заходів із мобілізації населення двоє цивільних осіб проявили агресію та вчинили фізичний супротив діям військовослужбовців. Один із чоловіків наніс удар кастетом по обличчю працівнику ТЦК та СП, що призвело до сутички", - йдеться в заяві правоохоронців.

За їх даними, з метою припинення агресії та для самозахисту працівник ТЦК та СП, маючи відповідний дозвіл, застосував зброю травматичної дії, здійснивши декілька пострілів у землю для попередження подальшого розвитку конфлікту.

За фактом події слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії із залученням усіх учасників інциденту, свідків та очевидців.

Поліція тим часом закликала громадян до дотримання норм чинного законодавства України, взаємної поваги та нагадала, що усі спірні питання мають вирішуватися виключно у правовому полі, без застосування сили.

"Остаточна правова оцінка діям усіх учасників буде надана після завершення досудового розслідування", - підсумували в поліції.