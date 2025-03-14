У Харкові чоловік ударив кастетом працівника ТЦК, той стріляв у відповідь

У Харкові виникла суперечка між працівниками ТЦК та цивільними особами. Для припинення агресії працівник ТЦК застосував травматичну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Харківської області.
Правоохоронці повідомили, що у соціальних мережах поширюються відео, на яких зафіксовано побиття цивільних громадян працівниками ТЦК та СП без зазначення передумов конфлікту. Працівники поліції наголосили, що наразі встановлюють всі обставини події.
"За попередньою інформацією, під час проведення заходів із мобілізації населення двоє цивільних осіб проявили агресію та вчинили фізичний супротив діям військовослужбовців. Один із чоловіків наніс удар кастетом по обличчю працівнику ТЦК та СП, що призвело до сутички", - йдеться в заяві правоохоронців.
За фактом події слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії із залученням усіх учасників інциденту, свідків та очевидців.
Поліція тим часом закликала громадян до дотримання норм чинного законодавства України, взаємної поваги та нагадала, що усі спірні питання мають вирішуватися виключно у правовому полі, без застосування сили.
"Остаточна правова оцінка діям усіх учасників буде надана після завершення досудового розслідування", - підсумували в поліції.
Зауважимо, що сутички між працівниками ТЦК та цивільними чоловіками, в яких перевіряють документи, час від часу трапляються в різних регіонах України.
Такі інциденти зазвичай виникають через напруженість під час перевірки документів, що пов'язана з мобілізаційними заходами. Люди, що опиняються під перевіркою, можуть реагувати агресивно, внаслідок чого виникають конфлікти, які інколи закінчуються фізичними сутичками або навіть застосуванням зброї для самозахисту.
РБК-Україна писало, що минулого місяця стало відомо, що в Україні з'являться нові правила для ТЦК під час мобілізації.
Нагадаємо також, що у січні, на одному з вокзалів міста Дніпро стався інцидент, у якому 45-річний чоловік поранив ножем поліцейського під час перевірки документів.
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