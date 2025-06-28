У Харкові чоловік погрожував підірвати гранату в ТЦ: що відомо

За даними поліції, на території одного з торгівельних комплексів у мешканця Харкова виник конфлікт з незнайомцем. Після цього продовжити суперечку чоловік вирішив з більш "вагомими аргументами".

Зокрема, він пішов додому і повернувся вже з гранатою. Далі, тримаючи у руках гранату Ф-1 та запал до неї, 33-річний порушник погрожував присутнім її підірвати.

"Оперативники Харківського районного управління поліції № 2 спільно з працівниками патрульної поліції, затримали зловмисника. Ним виявився неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні.

Також в поліції уточнили, що під час обшуків за місцем проживання у затриманог о вилучили ще одну гранату.

Фото: затриманий зловмисник (hk.npu.gov.ua)

"Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Як зазначається, санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлені волі на строк до 7 років.