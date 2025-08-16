У Харкові чоловік з ножем напав на поліцейського та працівників ТЦК, його затримали
У Харкові ввечері 14 серпня чоловік напав з ножем на поліцейського та трьох працівників ТЦК, його затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Офісу Генерального прокурора.
Повідомляється, що 36-річному чоловіку, який напав на поліцейського та представників ТЦК та СП, вручено підозру.
Подробиці справи
Відомо, що 14 серпня близько 22:15 поліцейський спільно з працівниками районного ТЦК та СП проводили оповіщення військовозобов’язаних з приводу мобілізаційних заходів під час воєнного стану.
Під час цих заходів поліцейський підійшов до чоловіка для перевірки документів. У цей момент чоловік дістав ніж і завдав правоохоронцю удар у скроневу ділянку. Надалі нападник по черзі вдарив трьох співробітників ТЦК: одного – ножем у голову та руку, другого – у голову та підключичну ділянку, а третього – в область тулуба.
Підозрюваний одразу втік дворами та намагався сховатися. Проте правоохоронці оперативно встановили його місцезнаходження.
Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Постраждалі перебувають у медичних закладах, їм надають необхідну допомогу.
Інциденти з ТЦК
Раніше повідомлялось, що на Волині група людей напала на службове авто ТЦК та поліції. Інцидент стався під час оповіщення військовозобов’язаних у селі Соловичі. Одним з нападників виявився староста Соловичівського старостинського округу.
Окрім того, 1 серпня у Вінниці стався інцидент зі спробою "штурму" ТЦК. Повідомлялось, що працівники ТЦК та СП доставили на місцевий стадіон "Локомотив" близько 100 чоловіків для проведення мобілізаційних заходів.
Проте згодом до цього стадіону прибули начебто родичі військовозобов'язаних і почали вимагати відпустити чоловіків, що перебували в пункті збору. Люди виламали двері на вході у стадіон, а ближче до ночі почались й сутички з правоохоронцями.