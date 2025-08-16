У Харкові чоловік з ножем напав на поліцейського та працівників ТЦК, його затримали

У Харкові ввечері 14 серпня чоловік напав з ножем на поліцейського та трьох працівників ТЦК, його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Офісу Генерального прокурора.

Повідомляється, що 36-річному чоловіку, який напав на поліцейського та представників ТЦК та СП, вручено підозру.

Подробиці справи

Відомо, що 14 серпня близько 22:15 поліцейський спільно з працівниками районного ТЦК та СП проводили оповіщення військовозобов’язаних з приводу мобілізаційних заходів під час воєнного стану.

Під час цих заходів поліцейський підійшов до чоловіка для перевірки документів. У цей момент чоловік дістав ніж і завдав правоохоронцю удар у скроневу ділянку. Надалі нападник по черзі вдарив трьох співробітників ТЦК: одного – ножем у голову та руку, другого – у голову та підключичну ділянку, а третього – в область тулуба.

Підозрюваний одразу втік дворами та намагався сховатися. Проте правоохоронці оперативно встановили його місцезнаходження.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Постраждалі перебувають у медичних закладах, їм надають необхідну допомогу.