У Харкові чоловік з ножем напав на ТЦК: поліція розкрила перші деталі конфлікту

"29 квітня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення від оператора "102" про те, що під час перевірки облікових документів у громадян відбувся конфлікт", - сказано у повідомленні.

За даними поліції, під час перевірки документів 29-річний чоловік поводив себе агресивно та діставши ніж погрожував його застосуванням.

При виїзді слідчо-оперативної групи до правоохоронців із письмовою заявою звернувся співробітник Шевченківського РТЦК та СП. Він пояснив, що порушник не пройшов перевірку військово-облікових документів та під час конфлікту погрожував йому ножем.

Речовий доказ - ніж вилучено.

За даним фактом сектором дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Йому загрожує пробаційний нагляд на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк.