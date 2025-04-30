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У Харкові чоловік з ножем напав на ТЦК: поліція розкрила перші деталі конфлікту

Ілюстративне фото: у Харкові чоловік з ножем напав на ТЦК (facebook-com-UA-National-Police)
Автор: Наталія Кава

В одному з районів Харкова у вівторок, 29 квітня, стався конфлікт між співробітниками ТЦК та чоловіком у якого намагались перевірити документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

"29 квітня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення від оператора "102" про те, що під час перевірки облікових документів у громадян відбувся конфлікт", - сказано у повідомленні.

За даними поліції, під час перевірки документів 29-річний чоловік поводив себе агресивно та діставши ніж погрожував його застосуванням.

 

При виїзді слідчо-оперативної групи до правоохоронців із письмовою заявою звернувся співробітник Шевченківського РТЦК та СП. Він пояснив, що порушник не пройшов перевірку військово-облікових документів та під час конфлікту погрожував йому ножем.

Речовий доказ - ніж вилучено.

За даним фактом сектором дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Йому загрожує пробаційний нагляд на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк.

 

Нагадаємо, в Одесі троє чоловіків видавали себе за представників ТЦК і силоміць утримували людей. Усім їм оголосили про підозру у незаконному позбавленні волі.

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ХарківМобілізація в УкраїніТЦК