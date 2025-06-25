У Харкові 19-річна дівчина підірвала військових, один загинув (фото)

Деталі справи

За даними слідства, 20 червня близько 14:00 у парку в Індустріальному районі Харкова вибухнув скутер, внаслідок чого загинув 26-річний військовий, ще один - 29-річний - отримав тяжкі поранення. За однією з версій, українські захисники прибули на місце, щоб забрати скутер, який їм нібито передав хтось із цивільних.

Як встановило розслідування, затримана вийшла на контакт із представником РФ через Telegram. За грошову винагороду вона погодилась виконати завдання - підірвати українських військових.

Дівчина, за інструкціями куратора, самостійно виготовила вибуховий пристрій із дистанційним керуванням. Вранці 20 червня вона з’явилася в парк і дістала ключі зі схованки у скутері. Після обіду вона повернулась та помістила у багажник транспортного засобу чорний рюкзак із вибухівкою.

Коли військові підійшли до скутера, аби завантажити його до автомобіля, вибухівка була приведена в дію дистанційно. Один із бійців загинув на місці.

Арешт фігурантки

Підозрювану затримали за місцем проживання. Суд задовольнив клопотання прокуратури - дівчину взяли під варту без права внесення застави. Досудове розслідування триває.



Фото: у Харкові 19-річна дівчина підірвала скутер з військовими (t.me/prokuratura_kharkiv)