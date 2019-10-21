В "Харьковгазе" рассказали, как распределят средства из нового тарифа

АО "Харьковгаз" направит средства из нового тарифа на замену непригодных счетчиков, а также инвестирует в надежность и бесперебойность поставок газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В октябре НКРЭКУ утвердила новый подход оплаты услуг доставки газа для потребителей и рассмотрела проект нового тарифа на распределение. Стоимость услуг будет зависеть от объема газа использованного потребителем за предыдущий год. Она будет выплачиваться равными частями в течение года.

В пресс-службе отметили, что для потребителей региона пересмотр НКРЭКУ тарифа АО "Харьковгаз" позволит выполнять бесплатную замену непригодных счетчиков газа. В новом тарифе на замену приборов учета потребителей-физических лиц предусмотрено 15,4 млн гривен в год. В действующем тарифе такая статья расходов отсутствует. Поэтому клиенты компании оплачивали замену счетчиков газа в своем домовладении самостоятельно.

"Втрое увеличивается размер инвестиций в надежность и бесперебойность поставок газа потребителям. В Харьковской области насчитывается 17 тыс. км распределительных газопроводов, по которым топливо поступает в дома клиентов компании. Из них 1,5 тыс. км уже амортизированы и нуждаются в замене. Но действующий тариф позволяет инвестировать в газораспределительную систему лишь 55 гривен на один километр сетей в месяц. Для Харьковской области выделенное НКРЭКУ финансирование в 10 раз меньше реальной потребности в инвестициях. Такая ситуация приводит к ежегодному росту протяженности изношенных участков газопроводов", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, дополнительные средства будут выделены на безопасность потребителей газа и работу аварийно-диспетчерской службы.

"В Харьковской области газифицировано около 800 населенных пунктов. Чтобы своевременно оказать помощь потребителю, бригада АДС должна иметь специализированный автомобиль в исправном техническом состоянии, горючее для него, инструменты, приборы. Но автотранспорт АО "Харьковгаз" на 40% самортизирован, стоимость горючего, инструментов, оборудования для ремонта и ликвидации аварийных ситуаций годами не пересматривалась НКРЭКУ. Для своевременного и оперативного выполнения необходимых работ, в новом тарифе предусмотрен рост расходов на горючее, ремонт и материалы на 33%", - говорится в сообщении.

После утверждения нового тарифа АО "Харьковгаз", средний платеж за доставку газа для жителей Харьковской области составит около 116 гривен на месяц. Эти средства будут направлены на поддержку текущей работы сетей, экстренный ремонт газопроводов, модернизацию газораспределительной системы, работу аварийно-диспетчерской службы, установку, замену, поверку счетчиков, сервисы для клиентов, налоги.

По словам пресс-службы, сотрудники операторов ГРМ также смогут рассчитывать на заработную плату на уровне средней по другим промышленным предприятиям.

"Сейчас средняя тарифная заработная плата в газораспределительной отрасли сверхнизкая - около 5 тыс. гривен. Это приводит к массовым увольнениям рабочих. В АО "Харьковгаз" не заполнено 700 вакансий и их количество постоянно растет", - отметила председатель профсоюза работников АО "Харьковгаз" Ольга Василенко.

В пресс-службе также отметили, что одновременно с наличием тарифных средств на зарплаты, инвестиции, ремонты, учет газа, газораспределительные компании должны иметь экономически-обоснованные финансовые ресурсы для расчетов с другими участниками газового рынка.

"В течение последних пяти лет необоснованный, дискриминационный тариф на распределение, установленный НКРЭКУ для АО "Харьковгаз", привел к убыткам почти 2 млрд гривен. Это, в том числе средства, которые должны быть оплачены АО Укртрансгаз НАК "Нафтогаз Украины". В мае 2019 года шестой апелляционный административный суд подтвердил противоправность бездействия НКРЭКУ по пересмотру тарифа на распределение газа для АО "Харьковгаз", обязал регулятора установить экономически-обоснованный тариф и компенсировать убытки", - говорится в сообщении.