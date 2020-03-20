"Харьковгаз": Оператор ГТС несанкционированно приписывает накопленные тепловиками долги за газ

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В компании подчеркивают, что действия Оператора ГТС создают угрозу бесперебойному газоснабжению предприятий

В марте 2020 года АО "Харьковгаз" получил от ООО "Оператор ГТС" реестр на отключение двух коммунальных предприятий Харьковской области. Не оплаченный тепловиками газ на сумму 24 млн гривен "Оператор ГТС" пытается приписать оператору газораспределительной сети "Харьковгаз". Такое заявление сделали в пресс-службе "Харьковгаза".

"Несанкционированные действия "Оператора ГТС" создают угрозу бесперебойному газоснабжению предприятий, от которых зависит тепло и комфорт 300 тысяч жителей Харьковской области. В условиях действующего карантина, это грозит дестабилизацией ситуации и осложнением социальной обстановки. В связи "Харьковгаз" уже обратился к Президенту Украины, Совету национальной безопасности и обороны, Кабинету Министров и в Харьковской областной государственной администрации с просьбой не допустить выхода ситуации из-под контроля и обязать Оператора ГТС и НАК "Нафтогаз Украины" выполнять свои обязательства, действовать в рамках закона для стабильного завершения отопительного сезона", - говорится в сообщении

В пресс-службе отметили, что оператор газораспределительной сети "Харьковгаз" не является поставщиком газа и отвечает исключительно за его доставку потребителям Харьковской области. Поставщиком газа для предприятий теплокоммунэнерго на всей территории Украины, согласно постановлению Кабинета Министров №867, на период до 20 мая 2020 года является НАК "Нафтогаз Украины". По Кодексу ГТС, неплатежи теплоснабжающих предприятий Оператор ГТС обязан фиксировать именно за действующим поставщиком. По словам пресс-службы, вместо этого, Оператор ГТС "несанкционированно пытается приписать "Харьковгаз" неплатежи КП "Областной информационно-технический центр" на сумму 24 млн гривен, за потребленные 4,2 млн куб. м".

"С февраля 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" уклоняется от оформления поставок газа для харьковского КП "Областной информационно-технический центр". А с марта 2020 года "Нафтогаз" приостановил оформление документов на поставку газа для КП "Тепловые сети Роганской сельсовета" - еще одного коммунального предприятия Харьковщины. Такие действия являются нарушением Законов Украины "О рынке природного газа" и "О теплоснабжении", а также распоряжение Кабинета Министров №921-р от 29 сентября 2019 года, которое обязывает всех участников рынка газа, наряду с областными государственными администрациями обеспечить стабильное прохождение текущего отопительного сезона. Это подтвердил и Хозяйственный суд Харьковской области, решением которого от 3 февраля 2020 года введен запрет на ограничение газоснабжения для КП "Областной информационно-технический центр", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, сейчас специалисты "Харьковгаза" обеспечивают стабильную доставку газа всем тепловым предприятиям Харьковской области, что позволяет в период карантина поддерживать нормальные условия в тысячах квартир, домов и сотнях больниц области.