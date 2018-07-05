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В Харькове злоумышленники напали на офис ЛГБТ-сообщества

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 09:57
Фото: нападение на офис ЛГБТ-сообщества (facebook.com/police.kharkov)
Фото: нападение на офис ЛГБТ-сообщества (facebook.com/police.kharkov)

На месте происшествия правоохранители изъяли корпус гранаты и 2 пустых газовых баллончика

В Харькове вчера, 4 июля 2018 года, злоумышленники совершили нападение на офис ЛГБТ-сообщества, размещенный на Подольском переулке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"Неизвестные в противогазах ворвались в помещение, бросили дымовую шашку и распылили вещество из газовых баллончиков. Также они повредили имущество организации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранителям сообщили о происшествии около 21:00. На месте происшествия правоохранители изъяли корпус гранаты и 2 пустых газовых баллончика.

Внастоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит до 4 лет лишения свободы.

Фото: место происшествия (facebook.com/police.kharkov)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр.

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Теги публикации: Харьков, нападение, ЛГБТ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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