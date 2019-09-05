В Харькове застрелился работник исправительной колонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу управления Нацполиции Харьковской области.

В частности, 4 сентября в 13:05 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о том, что в исправительной колонии застрелился из служебного оружия АК-74 младший инспектор отдела охраны.

"Как выяснилось, в тот день в 08:00 он заступил на дежурство и находился на своем посту на смотровой вышке. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство районной полиции. По прибытию полицейских данная информация подтвердилась. Погибшим оказался житель города Лозовая", - указано в сообщении.

Так, по данному факту следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводится проверка по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в конце августа в Одесской области военный застрелил сослуживца.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле в Первомайске Николаевской области застрелился кандидат в народные депутаты.