ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Харькове занято почти 90% коек для больных COVID-19

Новина українською → Харьков, Вторник 30 марта 2021 16:11
В Харькове занято почти 90% коек для больных COVID-19 Фото: В Харькове занято почти 90% COVID-коек (freepik com)
Автор: Андрей Козловский

Харьков пока не переступает порог "оранжевой" зоны карантина. Однако в городских медучреждениях занято 87,2% коек, предназначенных для лечения больных COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, сказала на рабочем совещании заместитель городского главы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, сейчас 732 пациента проходят лечение в стационаре, из них 438 находятся на кислородной поддержке. Она также отметила, что в городских поликлиниках продолжается тестирование всех пациентов, которые обращаются с признаками простудного заболевания.

"Всего было протестировано 51 тысяча человек, 8 тысяч 370 результатов оказались положительными", - сказала Горбунова-Рубан.

По ее словам, Харьков останется в оранжевой зоне, если данные по уровню заболеваемости на этой неделе не превысят показатели прошлой на 50%. Сейчас этот показатель составляет 26%.

В Харькове по состоянию на 30 марта, по данным Харьковского областного лабораторного центра, - 538 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала эпидемии зарегистрировано 69 813 случаев.

Напомним, в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Там действуют наиболее жесткие карантинные меры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество
NEWS
Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко
Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко
DAILY
Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ