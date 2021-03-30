В Харькове занято почти 90% коек для больных COVID-19

Харьков пока не переступает порог "оранжевой" зоны карантина. Однако в городских медучреждениях занято 87,2% коек, предназначенных для лечения больных COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета , сказала на рабочем совещании заместитель городского главы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, сейчас 732 пациента проходят лечение в стационаре, из них 438 находятся на кислородной поддержке. Она также отметила, что в городских поликлиниках продолжается тестирование всех пациентов, которые обращаются с признаками простудного заболевания.

"Всего было протестировано 51 тысяча человек, 8 тысяч 370 результатов оказались положительными", - сказала Горбунова-Рубан.

По ее словам, Харьков останется в оранжевой зоне, если данные по уровню заболеваемости на этой неделе не превысят показатели прошлой на 50%. Сейчас этот показатель составляет 26%.

В Харькове по состоянию на 30 марта, по данным Харьковского областного лабораторного центра, - 538 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала эпидемии зарегистрировано 69 813 случаев.