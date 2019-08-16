В Харькове "минирование" 4 отелей квалифицировали как теракт

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ходе обследования взрывные устройства не выявили

Полиция Харькова квалифицировала как теракт сообщение о "минировании" четырех отелей и столовой в городе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, информация о том, что в отелях на проспекте Гагарина, улице Сумской, площади Свободы, проспекте Независимости и столовой по улице Крымская находится взрывчатка, поступила в полицию 15 августа.

Указано, что по адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции, кинологического центра и взрывотехнического управления полиции в Харьковской области.

"Ведомости о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - информируют в полиции.

В частности, в ходе тщательного осмотра специалисты обследовали 5100 кв. метров помещений и 1870 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 15 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Напомним, 7 августа в Харькове полиция проверяла сообщение о минировании 17 объектов.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 июля в полицию Харькова поступило сообщение о закладке взрывчатки в 5 отелях, 21 жилом доме, 22 торговых центрах и 8 медицинских учреждениях.