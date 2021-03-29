В Харькове зафиксировали случай тропической малярии, больной умер

25 марта медики официально зарегистрировали случай малярии. Женщина 14 марта вернулась в Украину с Танзании, где находилась месяц. За это же время она успела посетить и Занзибар.

Известно, что во время пребывания за границей признаков малярии женщина не имела, однако отмечала укусы комаров. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания в Танзании она не проводила.

По результатам эпидрасследования установлено, что признаки заболевания появились у жительницы Харькова 19 марта. В частности, общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,7 градуса.

За помощью женщина обратилась через четыре дня, однако ей обследовали только на наличие COVID-19. На следующий день больную госпитализировали и обнаружили возбудители тропической малярии. Лечебные меры не помогли спасти ее жизнь.