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В Харькове зафиксировали случай малярии, больной умер

Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове зарегистрировали случай малярии, который оказался летальным. Болезнь подтвердили у 44-летнего мужчины, который вернулся из Экваториальной Гвинеи.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Болезнь у мужчины диагностировали 19 декабря. Он рассказал, что во время пребывания за границей малярией не болел, но его много раз кусали комары. После возвращения домой почувствовал симптомы, но к медикам обратился через 10 дней.

"К сожалению, состояние пациента было очень тяжелым и прием таблетированных противомалярийных препаратов был невозможен. Спасти мужчину не удалось", - добавили в ЦОЗ.

Как отметили в ЦОЗ, первыми симптомами малярии являются лихорадка, головная боль, сильное потоотделение, слабость. Они появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Симптомы могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

Напомним, в мае в Харькове уже регистрировали завозной случай малярии. Тогда болезнь диагностировали у 20-летнего студента.

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