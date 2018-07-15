В Харькове задержали водителя, который насмерть сбил ребенка в коляске

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы

В Харькове сотрудники правоохранительных органов сегодня, 15 июля, задержали и поместили в изолятор временного содержания водителя, который насмерть сбил младенца в коляске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отметим, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 14 июля, около 18.00 на проспекте Гагарина.

Как сообщается, 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился пятимесячный мальчик.

"В результате аварии ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. Его мать с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга находится в больнице", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по результатам медицинского освидетельствования водитель оказался трезвым.

Согласно сообщению, сейчас задержанному уже объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

"Ему грозит до 8 лет лишения свободы", - подчеркнули в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе "Киев - Одесса" в Беляевском районе Одесской области погиб маленький ребенок.

Как сообщалось, на трассе столкнулись легковой автомобиль и грузовик, загруженный зерном. После чего два транспортных средства перевернулись в кювет. Так, вследствие столкновения погиб ребенок, а 3 человека были госпитализированы с травмами.