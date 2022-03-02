В ночь на 2 марта в Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на госпиталь, завязался бой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховной рады.
"В Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на госпиталь - Военно-медицинский клинический центр Северного региона", - говорится в сообщении.
Украинские защитники вступили в бой с российскими захватчиками. Отмечается, что эту информацию сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
Напомним, 28 февраля и 1 марта Харьков несколько раз подвергся массированному ракетному и артиллерийскому обстрелу.
РБК-Украина ведет онлан-трансляцию того, что происходит в Харькове прямо сейчас.
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