В Харькове во время тушения пожара на рынке "Барабашово" погиб спасатель

В частности, в Харькове при тушении пожара на рынке "Барабашово" погиб один работник ГСЧС, другой был ранен.

"Они проявили незаурядный героизм при спасении граждан Украины", - сказал Евгений Енин.

Городской голова Игорь Терехов отметил, что 31-летний спасатель погиб во время повторного обстрела рынка "Барабашово" около 14:00.

В это время спасатели гасили горящие торговые ряды. Еще один спасатель с осколочными ранениями находится в больнице