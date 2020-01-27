В Харькове возле ОГА митинг закончился дракой, неизвестные распылили слезоточивый газ

В Харькове возле областной государственной администрации (ОГА) прошло собрание граждан, во время которого произошли столкновения, в результате пострадали люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на областную полицию.

Как сообщает полиция, во время мероприятия случилась потасовка, которая была локализована силами полиции.

"В ходе акции неизвестный распилил слезоточивый газ, в результате чего за медицинской помощью обратился 38-летний гражданин, полицейский и представители СМИ", - говорится в сообщении.

Также потерпевший гражданин сообщил в полицию о том, что его ударили и брызнули в лицо из газового баллончика.

По информации местных СМИ, возле стен ОГА собрались около семи человек, среди которых был и скандальный пророссийский экс-депутат Андрей Лесик. Лесик анонсировал митинг "в поддержку развития, защиты русского языка" на своей странице в Фейсбуке. На "митинг" пришли и большинство проукраинских организаций, которые попытались прогнать Лесика.

"Он делает картинку для российских СМИ. Якобы у нас уничтожают русский язык, хотя это полный бред. Нам не нужна ХНР, мы видели весь этот ад еще в 2014 году, и видим сейчас на Донбассе", - заявил активист.

Отметим, следователи Киевского отдела полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове полиция открыла уголовное производство из-за хулиганских действий под зданием областной государственной администрации. Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются.

Как сообщало РБК-Украина, 19 января в Киеве за противоправные действия на Михайловской площади полицейские доставили в управление полиции 11 человек.