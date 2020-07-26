В Харькове возле автомойки взорвалась граната

В Харькове ночью 26 июля произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской. Взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Чиж.

В результате взрыва были разбиты окна и поврежден фасад здания, а перед автомойкой в земле образовалась воронка.

О пострадавших в результате взрыва не сообщают.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото: на месте взрыва (facebook.com / Сергей Чиж)

Напомним, в Нежине в результате взрыва погиб сотрудник районного совета; тело мужчины нашли возле его автомобиля.

Кроме того, в Житомире граната взорвалась во дворе частного дома; экс-нардеп Борислав Розенблат заявил, что взрыв произошел на территории его домовладения.