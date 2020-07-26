ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Харькове возле автомойки взорвалась граната

Харьков, Воскресенье 26 июля 2020 15:39
В Харькове возле автомойки взорвалась граната
Фото: на месте взрыва (facebook.com / Сергей Чиж)
Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция возбудила уголовное дело

В Харькове ночью 26 июля произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской. Взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Чиж.

В результате взрыва были разбиты окна и поврежден фасад здания, а перед автомойкой в земле образовалась воронка.

О пострадавших в результате взрыва не сообщают.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото: на месте взрыва (facebook.com / Сергей Чиж)

Напомним, в Нежине в результате взрыва погиб сотрудник районного совета; тело мужчины нашли возле его автомобиля.

Кроме того, в Житомире граната взорвалась во дворе частного дома; экс-нардеп Борислав Розенблат заявил, что взрыв произошел на территории его домовладения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ХарьковгранатаВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь