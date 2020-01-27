В Харькове трамвай сбил насмерть мужчину на проспекте Тракторостроителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Сообщается, что 27 января в 17:50 возле дома на проспекте Тракторостроителей трамвай № 23 совершил наезд на неустановленного пешехода, которому на вид около 40-50 лет.

"Информация внесена в Единый реестр Немышлянского отдела полиции. Следователем решается вопрос о квалификации данного факта по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 27 января, около полудня на железнодорожном переезде 110 км перегона Буштына - Тячев Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок водитель грузового автомобиля ЗИЛ спровоцировал аварию с пассажирским поездом № 14 сообщением Киев - Солотвино.

Как сообщало РБК-Украина, в Закарпатской области поезд протаранил грузовик, в результате чего один пассажир погиб на месте, двух водителей и пассажира госпитализировали, полиция открыла уголовное производство.

Кроме того, в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом во время обгона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.