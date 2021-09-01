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В Харькове на стройке погиб рабочий

Автор: Инна Собора

Следователи открыли уголовное производство по факту гибели человека на стройке в Харкове. На 44-летнего рабочего строительства упала металлическая конструкция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сообщение о происшествии на строительной площадке по улице Василия Стуса поступило в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 31 февраля августа в 15:15.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

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ХарьковУголовное дело