В Харькове составили список тех, кто помогает региону бороться с коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Первый взнос в размере $2 млн сделал владелец и президент группы DCH Александр Ярославский

По итогам сбора средств на подготовку Харьковской области к эпидемии коронавируса сформирован список харьковчан и компаний, которые приняли финансовое участие в этом процессе. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные местных общественных организаций.

Сообщается, что первый взнос в размере $2 млн сделал владелец и президент группы DCH Александр Ярославский. За счет этих средств при поддержке миллиардера Джека Ма были закуплены остродефицитные в мире 100 тыс. ПЦР-тестов на сумму $850 тыс. и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Бизнесмены и лидеры общественной сферы Харькова, присутствовавшие первом на заседании Харьковского антикризисного штаба 19 марта, также профинансировали закупку различных жизненно важных для региона медицинских изделий на общую сумму $ 2,348 млн. В связи с чем, Ярославский поблагодарил всех неравнодушных, участвовавших в сборе денег.

Стоит отметить, что все проплаты были произведены непосредственно поставщикам по прямым счетам. Полный список соответствующих физических и юридических лиц приведен в таблице.

По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, благодаря такой поддержке регион практически обеспечен необходимыми ресурсами.

"Мы готовы: у нас есть и тесты, и ИВЛ, и др. аппараты, которые дарили предприниматели, есть возможность помогать людям проднаборами и аптечками. Я купил за свои деньги как гражданин Украины подарил городской больнице скорой помощи 4-й неотложной больнице дыхательный аппарат с наркозным аппаратом - оформил нотариально и передал, как положено. Все мы работаем - мэр, губернатор, заместители, Александр Ярославский, его брат, его друзья", - заявил Кернес.

В свою очередь, добавил Александр Ярославский, в настоящее время антикризисный штаб в его исходном организационном формате выполнил свою функцию по дополнительному финансовому обеспечению региона.

"На этом моя активная часть заканчивается, но я остаюсь рядом 24 часа в сутки", - сказал Ярославский после совещания в ХОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковский горсовет ранее выделил 60,5 млн грн на предотвращение возникновения и распространения коронавируса на территории города.

1 Харьковчанин Ярославский А.В. Оплатил приобретение 100 тыс. тестов на Covid-19 и 50 аппаратов ИВЛ для больниц 2 Харьковчанини Фукс П.Я. Оплатил приобретение 2 стационарных рентгеновских аппаратов на 2 места для больниц 3 ООО "Хлебокомбинат Кулиничи" (Мисик В. Ю.) Приобретено 13 аппаратов УЗИ для больниц 4 АО "Трест Жилстрой-1" Выделены средства на приобретение медицинского оборудования 5 Мэр города Кернес Г.А. Из своих личных средств приобрел наркозно-дыхательный аппарат для больницы 6 Компания "Аптека 9-1-1" Приобретены 2 передвижных 2-местных рентгена для больниц 7 Харьковчанин Брагинский И. Л. Приобрел 3 аппарата УЗИ для больниц 8 Учредитель торгового знака Symbol (Федорова О. В.) Приобрела 10 мониторов пациента для больниц 9 ТРЦ "Дафи" Приобретены дезинфицирующие средства для больниц 10 АО "Мегабанк" Приобретено медицинское оборудование для больниц (центрифуги, шприцевые насосы, лампы для осмотра) 11 ПАО Завод "Фрунзе" (Василенко А. И.) Приобретены дезинфицирующие средства для больниц 12 Харьковчанин Субботин В. Г. От себя и своей семьи приобрел медицинское оборудование для больниц 13 ТЦ "Французский Бульвар" Приобретены 50 медицинских кроватей для больниц 14 Харьковчанин Гиршвельд А. М. Приобрел дезинфицирующие средства для больниц 15 Харьковчанин Чигринов О. и Бондаренко А. Выделили средства на приобретение медицинского оборудования 16 Компания "ТЕЛКОЗ" Приобретены дезинфицирующие средства для больниц 17 Компания "Престиж-Авто" Приобретено медицинское оборудование для роддома 18 ИСК "Авантаж" Выделены средства на приобретение медицинского оборудования для больниц 19 АО "Жилстрой-2" Выделены средства на приобретение медицинского оборудования 20 ООО "Харьковский Молочный Завод" Приобретены дезинфицирующих средств для больниц 21 Компания "Укрнефтебурение" Приобретены 2 аппарата ультразвуковой диагностики для больниц 22 Харьковчанин Котвицкий И. А. Выделил средства на приобретение медицинского оборудования для больниц 23 Харьковчанин Сапронов Ю.А. Приобрел аппарат ИВЛ для больниц 24 Трудовой коллектив завода "Турбоатом" Приобретены 2 аппарата ИВЛ для больниц 26 Торговые сети "Класс", "Восторг","Дигма", "Посад" Выделены продукты для малообеспеченных граждан города 27 "Харьковская Бисквитная Фабрика" Выделены продукты для малообеспеченных граждан города 28 Компания "Солли-Плюс" Приобретены концентраторы кислорода для больниц 29 Ректор ХНУ им. Каразина Бакиров В.С. Выделил средства на приобретение медицинского оборудования для больниц 30 Ректор ХНУГХ им. Бекетова Бабаев В.Н. Выделил средства на приобретение медицинского оборудования для больниц 31 "Салтовский мясокомбинат" Выделены средства на приобретение медицинского оборудования для больниц

Отметим, число зараженных коронавирусом в Украине растет с каждым днем. По состоянию на сегодня в стране насчитывается почти 800 больных. Количество смертей от COVID-19 составило 20 человек