В Харькове составили список тех, кто помогает региону бороться с коронавирусом

Первый взнос в размере $2 млн сделал владелец и президент группы DCH Александр Ярославский
По итогам сбора средств на подготовку Харьковской области к эпидемии коронавируса сформирован список харьковчан и компаний, которые приняли финансовое участие в этом процессе. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные местных общественных организаций.
Сообщается, что первый взнос в размере $2 млн сделал владелец и президент группы DCH Александр Ярославский. За счет этих средств при поддержке миллиардера Джека Ма были закуплены остродефицитные в мире 100 тыс. ПЦР-тестов на сумму $850 тыс. и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Бизнесмены и лидеры общественной сферы Харькова, присутствовавшие первом на заседании Харьковского антикризисного штаба 19 марта, также профинансировали закупку различных жизненно важных для региона медицинских изделий на общую сумму $ 2,348 млн. В связи с чем, Ярославский поблагодарил всех неравнодушных, участвовавших в сборе денег.
Стоит отметить, что все проплаты были произведены непосредственно поставщикам по прямым счетам. Полный список соответствующих физических и юридических лиц приведен в таблице.
По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, благодаря такой поддержке регион практически обеспечен необходимыми ресурсами.
"Мы готовы: у нас есть и тесты, и ИВЛ, и др. аппараты, которые дарили предприниматели, есть возможность помогать людям проднаборами и аптечками. Я купил за свои деньги как гражданин Украины подарил городской больнице скорой помощи 4-й неотложной больнице дыхательный аппарат с наркозным аппаратом - оформил нотариально и передал, как положено. Все мы работаем - мэр, губернатор, заместители, Александр Ярославский, его брат, его друзья", - заявил Кернес.
В свою очередь, добавил Александр Ярославский, в настоящее время антикризисный штаб в его исходном организационном формате выполнил свою функцию по дополнительному финансовому обеспечению региона.
"На этом моя активная часть заканчивается, но я остаюсь рядом 24 часа в сутки", - сказал Ярославский после совещания в ХОГА.
Напомним, ранее сообщалось, что Харьковский горсовет ранее выделил 60,5 млн грн на предотвращение возникновения и распространения коронавируса на территории города.
|
1
|
Харьковчанин Ярославский А.В.
|
Оплатил приобретение 100 тыс. тестов на Covid-19 и 50 аппаратов ИВЛ для больниц
|
2
|
Харьковчанини Фукс П.Я.
|
Оплатил приобретение 2 стационарных рентгеновских аппаратов на 2 места для больниц
|
3
|
ООО "Хлебокомбинат Кулиничи" (Мисик В. Ю.)
|
Приобретено 13 аппаратов УЗИ для больниц
|
4
|
АО "Трест Жилстрой-1"
|
Выделены средства на приобретение медицинского оборудования
|
5
|
Мэр города Кернес Г.А.
|
Из своих личных средств приобрел наркозно-дыхательный аппарат для больницы
|
6
|
Компания "Аптека 9-1-1"
|
Приобретены 2 передвижных 2-местных рентгена для больниц
|
7
|
Харьковчанин Брагинский И. Л.
|
Приобрел 3 аппарата УЗИ для больниц
|
8
|
Учредитель торгового знака Symbol (Федорова О. В.)
|
Приобрела 10 мониторов пациента для больниц
|
9
|
ТРЦ "Дафи"
|
Приобретены дезинфицирующие средства для больниц
|
10
|
АО "Мегабанк"
|
Приобретено медицинское оборудование для больниц (центрифуги, шприцевые насосы, лампы для осмотра)
|
11
|
ПАО Завод "Фрунзе" (Василенко А. И.)
|
Приобретены дезинфицирующие средства для больниц
|
12
|
Харьковчанин Субботин В. Г.
|
От себя и своей семьи приобрел медицинское оборудование для больниц
|
13
|
ТЦ "Французский Бульвар"
|
Приобретены 50 медицинских кроватей для больниц
|
14
|
Харьковчанин Гиршвельд А. М.
|
Приобрел дезинфицирующие средства для больниц
|
15
|
Харьковчанин Чигринов О. и Бондаренко А.
|
Выделили средства на приобретение медицинского оборудования
|
16
|
Компания "ТЕЛКОЗ"
|
Приобретены дезинфицирующие средства для больниц
|
17
|
Компания "Престиж-Авто"
|
Приобретено медицинское оборудование для роддома
|
18
|
ИСК "Авантаж"
|
Выделены средства на приобретение медицинского оборудования для больниц
|
19
|
АО "Жилстрой-2"
|
Выделены средства на приобретение медицинского оборудования
|
20
|
ООО "Харьковский Молочный Завод"
|
Приобретены дезинфицирующих средств для больниц
|
21
|
Компания "Укрнефтебурение"
|
Приобретены 2 аппарата ультразвуковой диагностики для больниц
|
22
|
Харьковчанин Котвицкий И. А.
|
Выделил средства на приобретение медицинского оборудования для больниц
|
23
|
Харьковчанин Сапронов Ю.А.
|
Приобрел аппарат ИВЛ для больниц
|
24
|
Трудовой коллектив завода "Турбоатом"
|
Приобретены 2 аппарата ИВЛ для больниц
|
26
|
Торговые сети "Класс", "Восторг","Дигма", "Посад"
|
Выделены продукты для малообеспеченных граждан города
|
27
|
"Харьковская Бисквитная Фабрика"
|
Выделены продукты для малообеспеченных граждан города
|
28
|
Компания "Солли-Плюс"
|
Приобретены концентраторы кислорода для больниц
|
29
|
Ректор ХНУ им. Каразина Бакиров В.С.
|
Выделил средства на приобретение медицинского оборудования для больниц
|
30
|
Ректор ХНУГХ им. Бекетова Бабаев В.Н.
|
Выделил средства на приобретение медицинского оборудования для больниц
|
31
|
"Салтовский мясокомбинат"
|
Выделены средства на приобретение медицинского оборудования для больниц
Отметим, число зараженных коронавирусом в Украине растет с каждым днем. По состоянию на сегодня в стране насчитывается почти 800 больных. Количество смертей от COVID-19 составило 20 человек