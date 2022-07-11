В Харькове сегодня россияне убили 6 человек, 31 - ранены: прокуратура завела дело

В результате массового обстрела оккупантами Харькова погибли 6 человек и 31 ранены. Прокуратура начала уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

11 июля 2022 года около 10:00 часов военные страны-агрессора совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по жилым массивам Киевского и Салтовского районов Харькова.

Под огнем оккупантов оказались частные дома харьковчан, торговый центр и шиномонтаж. По последней информации, получил ранения 31 человек, среди них двое детей в возрасте 4 и 16 лет.

Погибли шестеро гражданских, среди них 17-летний парень со своим отцом, которые во время обстрела шиномонтажа проезжали мимо на автомобиле. От взрыва их тела изувечены.