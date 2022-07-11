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В Харькове сегодня россияне убили 6 человек, 31 - ранены: прокуратура завела дело

Фото: в Харькове сегодня россияне убили 6 человек, 31-ранен (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В результате массового обстрела оккупантами Харькова погибли 6 человек и 31 ранены. Прокуратура начала уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

11 июля 2022 года около 10:00 часов военные страны-агрессора совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по жилым массивам Киевского и Салтовского районов Харькова.

Под огнем оккупантов оказались частные дома харьковчан, торговый центр и шиномонтаж. По последней информации, получил ранения 31 человек, среди них двое детей в возрасте 4 и 16 лет.

Погибли шестеро гражданских, среди них 17-летний парень со своим отцом, которые во время обстрела шиномонтажа проезжали мимо на автомобиле. От взрыва их тела изувечены.

Напомним, в Харькове сегодня утром во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По словам председателя Харьковской ОВА, предварительно, российские войска нанесли удары из систем залпового огня.

Сначала сообщалось о трех погибших и 28 раненых. Позже стало известно, что РФ выпустила по Харькову 10 ракет.

В городе из-за обстрела 11 июля временно приостановили движение по Салтовской линии метрополитена. Также приостановлено движение нескольких маршрутов троллейбусов, автобусов и трамвая.

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