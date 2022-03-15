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В Харькове в результате обстрела погиб волонтер, еще одна девушка получила ранение

Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 14 марта, в Харькове машина волонтеров организации Help Army возле парка Горького попала под обстрел российских оккупантов, в результате чего один волонтер погиб, а другой - получила ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

По словам волонтера Анжелы Денисенко, от тяжелого ранения погиб 26-летний волонтер Help Army, его коллега получила ранения и находится сейчас в больнице.

Отметим, в течение дня 14 марта Харьков в очередной раз подвергся обстрелам со стороны российских войск. В городе неоднократно объявляли воздушную тревогу.

Вечером 14 марта ракеты упали на супермаркет в районе проспекта Гагарина, центр города и район Центрального рынка. При этом в районе Центрального рынка вспыхнул пожар.

Мы также писали о том, что оккупанты обстреляли село Меловая в Харьковской области, вспыхнул пожар в многоквартирном доме.

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Война России против УкраиныХарьков