В Харькове в результате ДТП пострадали 4 человека

В Харькове на Белгородском шоссе вечером 29 июня в 23:25 столкнулись автомобили "Тойота" и "Фольксваген", в результате происшествия пострадали 4 человека, среди которых двое детей 4 и 10 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранителями предварительно установлено, что автомобиль "Тойота" двигался в направлении улицы Деревянко со стороны улицы Чкалова. В районе АЗС на улице Сокольницкойй водитель допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген", который двигался в том же направлении впереди.

"В результате ДТП пострадали водитель "Тойоты" и трое пассажиров "Фольксвагена", - рассказали правоохранители.

Также в полиции сообщили, что водитель "Тойоты" находился в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт был занесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожской обл. вследствие ДТП погибли двое людей. Водитель автомобиля Daewoo Sens изменил направление движения, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Toyota Avensis.