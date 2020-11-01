В Харькове в ресторане нашли тело мужчины

В Харькове утром 1 ноября в ресторане по улице Ярослава Мудрого обнаружили тело 37-летнего жителя города. На теле мужчины были признаки насильственной смерти, а рядом с ним было оружие.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Тело находилось на втором этаже ресторана. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства гибели харьковчанина.
"Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины", - добавили в полиции.
Напомним, на прошлой неделе в Запорожье посреди улицы произошла стрельба. В результате инцидента один человек получил огнестрельное ранение.
Также РБК-Украина писало о конфликте двух мужчин в одном из кафе Киева, который перерос в стрельбу. Один из участников конфликта получил рваную рану кисти.
Кроме того, в Черниговской области произошла стрельба во время спора из-за агитационной палатки одной из политических партий.