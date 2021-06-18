UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Харькове растет число госпитализированных с отравлением в сети ресторанов

Автор: Андрей Василюк

В городские больницы Харькова с отравлением после потребления пищи с одной из сетей ресторанов поступило 38 взрослых и 16 детей. Их состояние - средней тяжести.

Об этом сообщает Редпост со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы Светлану Горбунову-Рубан.

По ее словам, взрослые проходят лечение в отделении Городской клинической больницы №31, а дети - в детской клинической больнице №19. Оба медучреждения во время пандемии принимают инфекционных больных.

Светлана Горбунова-Рубан отметила, что всем поставлен диагноз - энтероколит, состояние больных оценивается как средней тяжести, реанимационных пациентов нет.

Обновлено на 13:00
Число пострадавших в результате массового отравления достигло 57. Сообщается, что 55 больных находятся в больницах города и области, двое - на амбулаторном лечении.

Как сообщили в городском совете, люди массово отравились после посещения ресторанов "Якитория" и "Мафия".

Местные СМИ отмечают, что большая часть посетителей заказывала суши с лососем. В "Якитории" уже проводится внутренняя проверка.

Как сообщили в полиции, отравление произошло в двух заведениях питания, расположенных по улице Квитки-Основьяненко. По адресу улица Квитки-Основьяненко, 7, находятся два ресторана "Якитория" и "Мафия".

Сегодня утром сообщалось о 45 госпитализированных.

С 17 июня заведения, где отравились посетители, не работают, у них провели дезинфекцию и взяли образцы продуктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
отравление