В Харькове пьяный сотрудник ГБР устроил гонки с полицией. Начато расследование

В Харькове пьяный сотрудник Государственного бюро расследований устроил гонки с работниками патрульной полиции. В связи с этим ГБР проводит внутреннее расследование и оказывает всестороннее содействие полиции по происшествию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По информации Нацполиции, 12 февраля в Харькове работник ГБР на собственном автомобиле не остановился по требованию патрульной полиции. После преследования правоохранители остановили автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения и представился работником Бюро.
Наличие в крови алкоголя подтверждено освидетельствованием.
"По результатам внутренней проверки в отношении данного работника будут приняты самые строгие дисциплинарные и кадровые решения", - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году в Украине существенно подняли штрафы за пьяное вождение. Подробнее в материале РБК-Украина.