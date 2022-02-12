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В Харькове пьяный сотрудник ГБР устроил гонки с полицией. Начато расследование

Автор: Валерия Полищук

В Харькове пьяный сотрудник Государственного бюро расследований устроил гонки с работниками патрульной полиции. В связи с этим ГБР проводит внутреннее расследование и оказывает всестороннее содействие полиции по происшествию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По информации Нацполиции, 12 февраля в Харькове работник ГБР на собственном автомобиле не остановился по требованию патрульной полиции. После преследования правоохранители остановили автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения и представился работником Бюро.

Наличие в крови алкоголя подтверждено освидетельствованием.

"По результатам внутренней проверки в отношении данного работника будут приняты самые строгие дисциплинарные и кадровые решения", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году в Украине существенно подняли штрафы за пьяное вождение. Подробнее в материале РБК-Украина.

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ХарьковГБР