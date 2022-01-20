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В Харькове пьяный пациент напал на бригаду скорой помощи

Автор: Илона Свиридова

В Шевченковском районе Харькова пьяный парень напал на бригаду скорой помощи. Притом, что ее вызвали для оказания ему медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что при оказании медицинской помощи в автомобиле скорой пациент начал избивать врача и водителя.

"Правонарушителем оказался 18-летний гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Дебошир был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

На данный момент идет проверка, выясняются все обстоятельства.

Напомним, до этого в декабре в Ровно избили врача скорой помощи, который прибыл в кафе на вызов.

А в октябре 2021 года под Харьковом пьяный прохожий напал на бригаду "скорой" во время госпитализации пациентки.

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Харьков