В Харькове пьяный пациент напал на бригаду скорой помощи

В Шевченковском районе Харькова пьяный парень напал на бригаду скорой помощи. Притом, что ее вызвали для оказания ему медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области .

"Правонарушителем оказался 18-летний гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Дебошир был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Сообщается, что при оказании медицинской помощи в автомобиле скорой пациент начал избивать врача и водителя.

Напомним, до этого в декабре в Ровно избили врача скорой помощи, который прибыл в кафе на вызов.

А в октябре 2021 года под Харьковом пьяный прохожий напал на бригаду "скорой" во время госпитализации пациентки.