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В Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

Новости » Общество    28.09.2019 - 22:49
В Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта
Фото: акция протеста (RFE/RL)

Активисты требуют не выдавать обвиняемых без вынесения приговоров

В Харькове состоялись протесты из-за внесения в списки на обмен обвиняемых в теракте возле Дворца спорта, в результате которого в 2015 году погибли четверо людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Участие в протестах приняли около 200 представителей различных общественных организаций. Акция состоялась под стенами апелляционного суда.

Активисты выступили против внесения троих обвиняемых в теракте 22 февраля 2015 года - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова - в списки на обмен с российской стороной.

Участники акции, среди которых были и родственники погибших в теракте, требуют сначала вынести обвиняемым приговор, и лишь затем, в случае необходимости, обменивать их на украинских граждан, заключенных Россией.

Также участники акции отмечают, что все трое подозреваемых являются гражданами Украины, поэтому их выдача России, по их мнению, противоречит украинскому законодательству. Протесты обещают продолжать.

Как известно, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта на месте погибли двое человек, были ранены еще 11. Позже двое раненых умерли в больнице. Среди погибших – школьник Даниил Дидык.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что списки для нового обмена пленными уже давно переданы России.

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