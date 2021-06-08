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В Харькове на проспекте взорвалась граната, есть пострадавшие

Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове на проспекте Гагарина вечером 8 июня прогремел взрыв. По предварительным данным, неизвестный взорвал гранату.

Об этом сообщила полиция Харькова.

Информация о взрыве на проспекте Гагарина поступила к правоохранителям около 22:00 от прохожего. На место происшествия сразу же выехали полицейские.

В результате взрыва пострадали три человека. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Правоохранители уже задержали подозреваемого, с ним проводятся оперативные мероприятия. Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На видео можно заметить яркую вспышку от взрыва гранаты за деревьями и то, как оттуда бегут пострадавшие.

Напомним, на днях под Мариуполем мужчина бросил гранату под припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека.

А в середине мая в результате взрыва боеприпаса пострадал ребенок в Северодонецке.

До этого гранату нашли на газовой трубе в одной из многоэтажек Одессы.

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Новости Украины ХарьковгранатаВзрыв