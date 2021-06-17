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В Харькове произошло массовое отравление, в больницах 25 человек

Автор: РБК-Украина

В Харькове произошло массовое отравление с диагнозом гастроэнтероколит госпитализированы 25 человек. Все они связывают отравление с едой из общепита.

Об этом говорится в сообщении Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что на данный момент зарегистрировано 25 случаев отравления - 19 взрослых и 6 детей. Пациенты госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз-гастроэнтероколит, средней степени тяжести.

"Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичный опрос больных при госпитализации) свидетельствуют, что пациенты связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова", - говорится в сообщении.

Для локализации и ликвидации вспышки организовано и проводится эпидемиологическое расследование.

Напомним, ранее в Одесской области произошло массовое отравление в детском санатории. Всего заболели 30 детей.

До этого в Черновицкой области произошло массовое отравление в детском саду. За медицинской помощью обратились 26 детей и двое взрослых.

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Харьковотравление