ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харькове произошло ДТП с пешеходами, есть погибшие

Новости » Происшествия     16.12.2019 - 11:48
В Харькове произошло ДТП с пешеходами, есть погибшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Авария произошла ночью на улице Клочковской

В понедельник, 16 декабря, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как сообщается, авария произошла около 01:30 ночи на улице Клочковской, 276.

"Установлено, что 55-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. В результате аварии в больницу был доставлен 39-летний мужчина. В медицинском учреждении он скончался. Еще один пешеход, 39-летний мужчина, погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Был ли водитель в нетрезвом состоянии - пока неизвестно.

Полиция открыла дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства аварии еще устанавливаются.

Напомним, ранее в Киеве пьяный водитель врезался в шлагбаум жилого комплекса и пытался сбежать. Мужчина представился работником СБУ и пообещал, что все "порешает".

Также РБК-Украина писало, что в Харькове мужчина устроил стрельбу во время конфликта. Ссора переросла в драку, во время которой 25-летний мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону компании.

В Киеве пьяный водитель врезался в шлагбаум жилого комплекса и пытался сбежать В Непале автобус с индуистскими паломниками упал в пропасть, есть жертвы
Новости Украины ДТПХарьков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь