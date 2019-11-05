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В Харькове произошла стрельба, есть пострадавший

Новости » Происшествия     05.11.2019 - 22:33
В Харькове произошла стрельба, есть пострадавший
Фото: место стрельбы в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Для выяснения обстоятельств в отделение полиции доставлены 14 человек

В Харькове на улице Валентиновская произошла стрельба, один человек получил пулевое ранение в живот и доставлен в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Как сообщили в полиции, стрельба произошла 5 ноября около 19:00 на улице Валентиновская. Мужчину с пулевыми ранениями живота, предплечья и ноги доставили в больницу.

"По словам очевидцев, было установлено, что у спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль "Mitsubishi". С места происшествия сотрудники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование", - говорится в сообщении полиции.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в конце октября в Харькове произошла перестрелка на ул. Клочковской. В результате инцидента погиб свидетель по делу Вороненкова, также госпитализирован был еще один человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве неизвестные обстреляли скоростной трамвай. Расследованием инцидента занимается полиция.

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