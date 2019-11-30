В Харькове произошел взрыв в гараже, есть погибшие

В Харькове утром 30 ноября произошел взрыв в гараже на улице Зеленодольской, повлекший гибель 3 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным полиции, правоохранители получили сообщение о пожаре в гаражном кооператива в Индустриальном районе около 5:30 утра. Предварительно установлено, что произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль "ВАЗ 2108".

Отмечается, что пожар вызвал взрыв газового баллона и обрушение бетонного перекрытия. Под завалами спасатели обнаружили 3 обгоревших тела, личности погибших устанавливаются.

"Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований" , - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в жилой многоэтажке. Возгорание произошло утром 28 ноября в одной из квартир на 5-м этаже дома. В результате пожара погибли 2 человека, в том числе 3-летняя девочка.

Как писало РБК-Украина, на протяжении 26 ноября в Украине произошли 134 пожара в жилом секторе, в которых погибли семь человек. С начала года на пожарах в Украине погибли более 1540 человек.