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В Харькове прогремели взрывы

Фото: в Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 16 августа, жители Харькова услышали взрывы. После них была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По данным местных СМИ, в Харькове жители услышали взрывы. Через пару минут в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Жителей просят оставаться в укрытиях. Сейчас информации о пострадавших людях нет. Городские власти также не комментировали взрывы.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне снова обстреляли Салтовку.

"Многострадальная Салтовка снова под обстрелом. Попадание РСЗО в землю возле жилого дома. Выбиты окна, посечены стены. Пострадавших предварительно нет", - написал он.

Также он добавил, что ночь - уже привычное время для атак оккупантов по Харькову и попросил жителе быть осторожными.

Напомним, что сегодня взрывы прогремели в Харькове, Николаеве и Херсоне.

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