В Харькове посреди улицы застрелили мужчину. Объявлена операция "Сирена"

В Шевченковском районе Харькова посреди улицы произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Правоохранители объявили операцию "Сирена" для задержания причастных к преступлению.
Около 20 часов полицейские получили информацию о звуках стрельбы по улице Отакара Яроша.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Они устанавливают личность погибшего, осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.
"Для задержания лиц, причастных к преступлению, введено в действие полицейскую операцию "Сирена". Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - заявили в полиции.
Напомним, на прошлой неделе во Львове произошла драка со стрельбой. В результате пострадал мужчина, его госпитализировали.
Также РБК-Украина писало, что в Закарпатской области произошла стрельба в городе Мукачево. Тогда ранения получил один человек.