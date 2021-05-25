В Харькове посреди улицы напали на журналиста. Полиция открыла уголовное производство

В Харькове напали на журналиста, который выполнял редакционное задание. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции .

Так, журналист по проспекту Юбилейном, выполняя редакционное задание, задал несколько вопросов чиновнику горсовета. После чего неизвестные мужчины начали препятствовать осуществлять его работу - журналиста теснили и толкали.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.