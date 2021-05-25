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В Харькове посреди улицы напали на журналиста. Полиция открыла уголовное производство

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Вторник 25 мая 2021 14:11
В Харькове посреди улицы напали на журналиста. Полиция открыла уголовное производство Фото: в Харькове неизвестные напали на журналиста (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Харькове напали на журналиста, который выполнял редакционное задание. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Так, журналист по проспекту Юбилейном, выполняя редакционное задание, задал несколько вопросов чиновнику горсовета. После чего неизвестные мужчины начали препятствовать осуществлять его работу - журналиста теснили и толкали.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение трех месяцев 2021 года украинские журналисты 21 раз подвергались физической агрессии во время профессиональной деятельности. Больше всего инцидентов зафиксировали в феврале.

Ранее сообщалось, что в 2020 году зафиксировано 74 случая физической агрессии относительно журналистов.

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