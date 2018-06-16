В Харькове полиция обнаружила несколько гранат в разных районах города

Коробку с гранатами обнаружили возле здания военкомата
В Харькове полиция за сутки обнаружила несколько гранат в разных районах города. Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.
Сообщается, что в центре Харькова обнаружили гранату в кустах возле жилого дома.
"Для проверки сообщения на место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и взрывотехники областного управления полиции. В результате была изъята ручная граната Ф-1 с запалом УЗРГМ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Новобаварском районе во время обхода охранник военного комиссариата обнаружил подозрительную коробку. Полиция изъяла из нее корпуса гранат Ф-1 и РГД-5, два запала УЗРГМ и несколько патронов различных калибров. Боеприпасы направлены на исследование.
Фото: обнаруженные гранаты
Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах в результате взрыва автомобиля погиб местный бизнесмен.