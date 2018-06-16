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Интервью

В Харькове полиция обнаружила несколько гранат в разных районах города

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 15:48
Фото: обнаруженные гранаты (hk.npu.gov.ua)
Фото: обнаруженные гранаты (hk.npu.gov.ua)

Коробку с гранатами обнаружили возле здания военкомата

В Харькове полиция за сутки обнаружила несколько гранат в разных районах города. Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что в центре Харькова обнаружили гранату в кустах возле жилого дома.

"Для проверки сообщения на место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и взрывотехники областного управления полиции. В результате была изъята ручная граната Ф-1 с запалом УЗРГМ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Новобаварском районе во время обхода охранник военного комиссариата обнаружил подозрительную коробку. Полиция изъяла из нее корпуса гранат Ф-1 и РГД-5, два запала УЗРГМ и несколько патронов различных калибров. Боеприпасы направлены на исследование.

 

Фото: обнаруженные гранаты

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах в результате взрыва автомобиля погиб местный бизнесмен.  

 

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Теги публикации: Харьков, граната  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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