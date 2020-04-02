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В Харькове с подозрением на коронавирус умер мужчина

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 18:56
В Харькове с подозрением на коронавирус умер мужчина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области зафиксировано 15 подозрений на коронавирус

В Харькове с подозрением на коронавирусную инфекцию умер мужчина. Об этом сообщили в Департаменте массовых коммуникаций Харьковской областной государственной администрации, передают местные СМИ.

Мужчину госпитализировали с симптомами коронавирусной болезни, однако спасти его не удалось. Известно, что умерший - из Харьковского района, безработный.

Кроме того, по состоянию на вечер 2 апреля выявили подозрение на коронавирус у дошкольника из села Лозовое (Харьковская область), который был за границей. Сейчас он находится на самоизоляции.

Подозрение на вирус также есть у мужчины младше 30 лет. Он за границу не ездил, сейчас находится в инфекционном отделении.

Всего в регионе зафиксированы 15 подозрений на коронавирус, лабораторно подтвержден один случай COVID-19.

Напомним, по последним данным Министерства здравоохранения в Украине подтверждены 804 случая коронавируса, из них 20 - летальных, 13 пациентов выздоровели. За последние сутки выявили 135 новых случаев.

Кроме того, в Ровенской области четверо пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. В Ровенском областном лабораторном центре с помощью ПЦР-тестов сейчас проверяют 24 подозрения на COVID-19.

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