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В Харькове переболевшая COVID-19 совершила суицид

Автор: Андрей Козловский

В Харькове женщина, которая ранее переболела COVID-19, упала с шестого этажа здания Госпрома. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

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Об этом сообщает "Суспильне".

Как сообщается, тело погибшей женщины обнаружили работники учреждения. По предварительным данным, ей было 52 года и она работала в управлении Пенсионного фонда на шестом этаже.

Пресс-секретарь Харьковской полиции Елена Баранник сообщила, что правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и опросили свидетелей. После этого, следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, в Киевской городской клинической больнице №12 совершила самоубийство женщина, которая лечилась от коронавируса.

Кроме того, в Сумской области 11 ноября в одной из больниц Глуховского района произошло самоубийство пациентки с подтвержденным COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в октябре за одну неделю произошли два случая самоубийства пациентов с COVID-19 в больницах Киева. Оба пациенты выпрыгнули в окно и погибли от полученных травм.

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