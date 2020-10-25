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В Харькове пациент с COVID-19 выпал из окна больницы и погиб

Харьков , Воскресенье 25 октября 2020 12:19
В Харькове пациент с COVID-19 выпал из окна больницы и погиб
Фото: пациент в больнице (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В чернобыльском диспансере в Харькове выпал из окна пациент, зараженный коронавирусом. Смертельный инцидент произошел в день выборов, 25 октября, около 9:00.

Об этом сообщила директор диспансера Ирина Пирогова, передает "Суспильне".

Пациенту было 69 лет. Он находился в реанимации с подтвержденным COVID-19.

Что именно произошло - директор не знает. На месте работает полиция. Тело погибшего забрали судмедэксперты.

В день местных выборов 25 октября на территории диспансера работает спецучасток. В отделении для зараженных коронавирусом должны были проголосовать 57 пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Напомним, ранее в Киеве в больницах для пациентов с коронавирусом произошли два самоубийства за неделю. По этим инцидентам полиция открыла уголовные производства.

Отметим, что в столице это уже вторая волна самоубийств. В конце сентября также погибли несколько пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.

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