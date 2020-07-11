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В Харькове открыли кинотеатры, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19

Харьков, Суббота 11 июля 2020 10:48
В Харькове открыли кинотеатры, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19
Фото: кинотеатр (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

При этом в городе запретили работу заведений после 23:00

В Харькове разрешили возобновить работу кинотеатров. При этом в последнее время в городе фиксируют ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Решение о возобновлении работы кинотеатров было принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 10 июля. Также комиссия запретила работу развлекательных заведений Харькова после 23:00.

При этом, как отметили в горсовете, со 2 по 8 июля в городе ухудшилась эпидемиологическая ситуация - коронавирусом заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего числа больных в регионе.

"В связи с этим комиссия приняла решение о запрете работы развлекательных заведений после 23:00. Посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличия у них защитных масок. Кроме того, обязательно в учреждениях должна проводиться дезинфекция", - сообщили в горсовете.

Напомним, за прошлые сутки в Украине выявили 800 новых случаев коронавируса, при этом общее число заболевших приближается к 53 тысячам.

Кроме этого РБК-Украина писало, что по состоянию на 10 июля, Харьковская область не была готова к ослаблению карантина.

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