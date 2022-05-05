В Харькове оккупанты обстреляли экопарк: погиб подросток

Сегодня, 5 мая, в Харькове в экопарке Фельдмана под обстрелы попали работники и волонтеры, которые пытались эвакуировать животных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление владельца экопарка Александра Фельдмана.
В результате обстрелов погиб 15-летний подросток. Также еще двое работников получили тяжелые ранения.
"Во время эвакуации африканских буйволов из Фельдман Экопарк под обстрел попала команда наших сотрудников и волонтеров. Один человек погиб. Два человека получили тяжелые ранения. За их жизнь борются врачи. Погибшему парню было всего 15 лет. Он помогал родителям в кормлении и эвакуации животных", - говорится в сообщении.
Сообщается, что еще с начала российской агрессии погибли 6 работников и волонтеров экопарка.
Ранее мы сообщали, что под Харьковом оккупанты обстреляли фабрику.
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