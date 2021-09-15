В Харькове ночью посреди улицы стреляли в мужчину, нападавшего задержали

Информация об инциденте поступила полиции 13 сентября в 02:14.

Следователи установили, что пострадавший, который работает экспедитором, около 01:00 того дня вышел на улицу Беркоса и ждал служебный автомобиль. В это время к нему подъехала неизвестная машина, водитель которой произвел несколько выстрелов из пистолета в сторону 62-летнего гражданина. Сразу после содеянного злоумышленник покинул место происшествия.

На следующий день правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний харьковчанин, ранее неоднократно осужденный за совершение имущественных преступлений и причинение телесных повреждений. Мотивы своего поступка мужчина не объясняет.

Металлический предмет, внешне похожий на пневматический пистолет, изъят и направлен на экспертное исследование.

Следователем по данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Все обстоятельства и мотив поступка злоумышленника выясняют следователи.